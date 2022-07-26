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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

26.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin yakalanması için Zonguldak, Aksaray, Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Firari diğer kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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