Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin yakalanması için Zonguldak, Aksaray, Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Firari diğer kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz