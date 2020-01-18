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  4. Zonguldak ve Devrek protokolü Mimarlık ofis açılışında bir araya geldi

Zonguldak ve Devrek protokolü Mimarlık ofis açılışında bir araya geldi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.01.2020 18:26 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta faaliyete geçen mimarlık ofisi açılışında il ve ilçe protokolü bir araya geldi.Zonguldak şehir merkezinde açılışı gerçekleştirilen mimarlık ofisi açılışında Zonguldak ve Devrek protokolü bir araya gelerek ofis açılışını gerçekleştirdiler.Mithatpaşa Mahallesi Uzun Mehmet Caddesinde gerçekleştirilen ve Devrekli iş insanı Mehmet Çakaloğlu’nun kızı Mimar ve Restoratör Beliz Çakaloğlu tarafından hayata geçirilen ofis açılışına; Devrek TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu,, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Ogan Göktürk, Devrek eski Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Devrek TSO Meclis Başkanı İlkin Taşçı, Mimarlar Odası Başkanı İbrahim Kazancı ile çok sayıda davetli katıldı.

Zonguldak ve Devrek protokolü Mimarlık ofis açılışında bir araya geldi

Zonguldak’ta faaliyete geçen mimarlık ofisi açılışında il ve ilçe protokolü bir araya geldi.
Zonguldak şehir merkezinde açılışı gerçekleştirilen mimarlık ofisi açılışında Zonguldak ve Devrek protokolü bir araya gelerek ofis açılışını gerçekleştirdiler.
Mithatpaşa Mahallesi Uzun Mehmet Caddesinde gerçekleştirilen ve Devrekli iş insanı Mehmet Çakaloğlu’nun kızı Mimar ve Restoratör Beliz Çakaloğlu tarafından hayata geçirilen ofis açılışına; Devrek TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu,, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Ogan Göktürk, Devrek eski Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Devrek TSO Meclis Başkanı İlkin Taşçı, Mimarlar Odası Başkanı İbrahim Kazancı ile çok sayıda davetli katıldı.

Zonguldak ve Devrek protokolü Mimarlık ofis açılışında bir araya geldi

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Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
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Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
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Sağlık Eczanesi
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