Zonguldak’a şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu Zonguldaklı asker Mustafa Sezer şehit düştü.

2016 yılında göreve başlayan evli ve 6 aylık erkek çocuğu bulunan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Sezer’in Kozlu ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece ve protokol üyeleri şehidin annesi Yasemin Sezer ile babası Mehmet Emin Sezer’e acı haberi verdi.

Eşi Aleyna Sezer ise eşinin şehit haberiyle yıkıldı. Şehidin evine ve babasına ait eve itfaiye ekipleri tarafından Türk Bayrakları asıldı.

Şehidin naaşının yapılacak törenle memleketi Zonguldak’ta toprağa verilmesi bekleniyor.



