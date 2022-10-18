Zonguldaklı madenci yakınları, Amasra'daki ailelerin acısını derinden hissediyor

FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta yaşayan madenci yakınları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 41 madencinin acısını yüreklerinde hissediyor.

Kozlu ilçesinde 3 Mart 1992'de 263 madencinin yaşamını yitirdiği grizu faciasında babası Ramazan Mumcu'yu kaybeden 38 yaşındaki Gülyüz Mumcu, AA muhabirine, yaşadıkları acıyı hiçbir zaman unutmadıklarını, babasının eksikliğini her zaman hissettiklerini söyledi.

Babasını kaybettiğinde 7 yaşında olduğunu belirten Mumcu, "İçimde hiç bitmeyen bir boşluk hatırlıyorum." dedi.

Mumcu, Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan, yakınlarına sabır diledi.

Amasra'daki ailelerin acısını paylaştıklarını dile getirerek, "Aynı şeyi yaşadık. Bir arkadaşımla konuştuk. O da madenci yakını. Bana tekrar 12 yaşına döndüğünü söyledi. Bizler hep böyleyiz. Hep eksik kaldık. Hayatta babanın yerini hiçbir şey dolduramıyor. Konuşurken bile bazı şeylerin eksikliğini yaşıyorum, hissediyorum. Biz de onların acısını paylaşıyoruz ve çok üzgünüz. Keşke bu olaylar hiç olmasa." diye konuştu.

- "Yaşadıklarım tekrar gözümün önünden geçti"

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 13 Aralık 2017'de açığa çıkan metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren maden işçisi Feyzi Dereli'nin eşi Fatma Dereli de Amasra'da maden ocağındaki patlamayı duyunca büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Acılarının tazelendiğini anlatan Dereli, "İki günden beri yemeden içmeden kesildim. Onların acılarıyla her şeyi yeniden yaşadım. Yaşadıklarım tekrar gözümün önünden geçti." ifadelerini kullandı.

Dereli, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

- "Ateş düştüğü yeri yakıyor"

Feyzi Dereli'nin oğlu Emre Dereli de o dönem askerde olduğunu aktararak, "Acemi birliğinde 43. gündeydim, 2 gün sonra evime gelecektim. Tabii komutanlarım hiçbir şey söylemedi. Apar topar köyümüze doğru yola çıktım. Köyümüze geldiğimde haberim oldu. O durumları anlatamam, nasıl bir halde olduğumu, sonrasını..." diye konuştu.

Dereli, çok zor bir süreçten geçtiğini, aynı acıyı kendisi de yaşadığı için Amasra'daki ailelerin neler hissettiğini bildiğini ifade ederek, "Ateş düştüğü yeri yakıyor." dedi.

