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Zonguldak'ta 3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları düzenlendi

31.07.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 400 sporcu, 3 kategoride kulaç attı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü ve Ereğli Belediyesi öncülüğünde yapılan organizasyona, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve engelli sporcuların da katıldığı organizasyon, 1,5 kilometrenin yanı sıra 3 ve 5 kilometrelik parkurlarda gerçekleştirildi.

Sahil şeridinde toplanan vatandaşlar, yüzücülere alkışlarıyla destek oldu. Suyun içerisinde rahatsızlık yaşayan sporculara ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Yarışlar sonunda yaş gruplarına göre dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, organizasyona üçüncü kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

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