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Zonguldak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.07.2020 21:10 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

İddiaya göre Karakavuz köyünde Ali A. (35) ile amcası Dursun A. (55) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali A, av tüfeğiyle ateş ederek amcası Dursun A'yı vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dursun A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dursun A'nın cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçtığı belirtilen Ali A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ali A'nın bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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