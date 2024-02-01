YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta avlanmaya giden kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Zonguldak'ta avlanmaya giden kişi ormanlık alanda ölü bulundu

AA AA
01.02.2024 13:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ormanlık alanda avlanmaya giden iki kişiden biri ölü bulundu.

Zonguldak'ta avlanmaya giden kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Düzce'nin Yığılca ilçesinden Alaplı'nın Yeniköy köyüne avlanmak için giden Atilla Temizel (35) ile H.D.İ'den (17) haber alamayan aileleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye iki ilçeden jandarma ve sağlık ile AFAD Düzce İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, paletli kar araçlarıyla ulaşılabilen bölgede sabah saatlerinde geniş çaplı arama tarama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonucu Temizel, dağlık alandaki patika yolda hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Temizel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. H.D.İ'ye ise Yığılca sınırlarında sağ olarak ulaşıldı.

İlk belirlemelere göre donarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Temizel'in cesedi, incelemelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soğuktan etkilenen H.D.İ. ise tedavisi için aynı hastaneye götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop’ta suç ve suçluya geçit yokSinop’ta suç ve suçluya geçit yok
Ordu’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıOrdu’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Edirne’de takla atan otomobil az kalsın Tunca Nehri’ne uçuyorduEdirne’de takla atan otomobil az kalsın Tunca Nehri’ne uçuyordu
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Alaplı

Zonguldak Namaz Vakitleri 1 Şubat Perşembe

İmsak
06:30
Sabah
07:58
Öğle
13:11
İkindi
15:49
Akşam
18:14
Yatsı
19:37

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

Deva eczanesi
Eregli
Yazici eczanesi
Merkez
Birinci eczanesi
Caycuma
Karapinar şifa eczanesi
Caycuma
Hilal eczanesi
Devrek
Kampüs eczanesi
Kozlu
Övül eczanesi
Eregli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.