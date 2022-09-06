Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yeni gözaltı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, geçen yıl ormanlık alanda bulunan başı kopmuş cesede ilişkin, maktulün kardeşi yeniden gözaltına alındı.

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Mustafa Keleş'in (70) cesedinin bulunmasıyla ilgili jandarma ekiplerince yürütülen çalışma genişletildi.

Dosyaya eklenen yeni deliller ve bilgiler ışığında jandarma ekiplerince köyün giriş ve çıkışları kontrol altına alındı.

Ekipler, maktulün kardeşi İbrahim Keleş'i yeniden gözaltına aldı.

Olayın işlendiği silahın gömüldüğü bilgisi üzerine ekiplerce yeraltı termal ve manyetik görüntüleme cihazlarıyla belirli noktalarda arama gerçekleştiriliyor.

Jandarma ekipleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cesedi bulunan Mustafa Keleş'in kayıp başını, arama sonucu cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.

Olaya ilişkin daha önce gözaltına alınan aralarında maktulün kardeşi İbrahim Keleş'in de bulunduğu 11 şüpheliden 5'i 30 Mayıs'ta hakimlikçe, 6'sı 1 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



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