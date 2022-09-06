YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yeni gözaltı

Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yeni gözaltı

06.09.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maktulün kardeşi gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahın gömüldüğü bilgisi üzerine bölgede arama yapılıyor

Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yeni gözaltı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, geçen yıl ormanlık alanda bulunan başı kopmuş cesede ilişkin, maktulün kardeşi yeniden gözaltına alındı.

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Mustafa Keleş'in (70) cesedinin bulunmasıyla ilgili jandarma ekiplerince yürütülen çalışma genişletildi.

Dosyaya eklenen yeni deliller ve bilgiler ışığında jandarma ekiplerince köyün giriş ve çıkışları kontrol altına alındı.

Ekipler, maktulün kardeşi İbrahim Keleş'i yeniden gözaltına aldı.

Olayın işlendiği silahın gömüldüğü bilgisi üzerine ekiplerce yeraltı termal ve manyetik görüntüleme cihazlarıyla belirli noktalarda arama gerçekleştiriliyor.

Jandarma ekipleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cesedi bulunan Mustafa Keleş'in kayıp başını, arama sonucu cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.

Olaya ilişkin daha önce gözaltına alınan aralarında maktulün kardeşi İbrahim Keleş'in de bulunduğu 11 şüpheliden 5'i 30 Mayıs'ta hakimlikçe, 6'sı 1 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak'ta yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulunduZonguldak'ta yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandıMutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Zonguldak ceset Ormanlık alan kardeş

Zonguldak Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:47
Sabah
06:17
Öğle
12:56
İkindi
16:34
Akşam
19:26
Yatsı
20:50
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.