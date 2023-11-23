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Zonguldak'ta batan geminin kayıp 10 personelini arama çalışmaları sürüyor

23.11.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 5. gününde karadan, havadan ve denizden devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp 10 personelin bulunması için karadan, havadan ve denizden çalışmalar sürüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan birinin cansız bedenine 20 Kasım'da, bir personelin cansız bedenine ise bu sabah saatlerinde ulaşılmıştı.

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Zonguldak gemi kuru yük gemisi personel

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