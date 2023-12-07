YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

07.12.2023 13:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 19. gününde devam ediyor.

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, sahil güvenlik ekipleri de liman içi ve dışında arama çalışması yapıyor. Ekipler, aramalarına Erdemir Limanı bölgesinde yoğunluk veriyor.

"TCG Akın" arama ve kurtarma gemisinin yer aldığı çalışmalara Karadeniz Ereğli Limanı'na gelen "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi" de destek veriyor, geminin dalgıçları da arama faaliyetlerine katılıyor.

Her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip olan ve gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun'un batan gemiye ilişkin daha sonra gerçekleştireceği işlemler, dalgıçların çalışmaları ve yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orta hasarlı binada ceset bulunduOrta hasarlı binada ceset bulundu
Kastamonu Üniversitesi, bin 183 üniversite arasında 287’nci sırada yer aldıKastamonu Üniversitesi, bin 183 üniversite arasında 287’nci sırada yer aldı
6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen yakalandı6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak sahil güvenlik batan gemi karadeniz ereğli

Zonguldak Namaz Vakitleri 7 Aralık Perşembe

İmsak
06:26
Sabah
07:58
Öğle
12:49
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:57

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Perşembe

Karapinar şifa eczanesi
Caycuma
Yeni hayat eczanesi
Caycuma
Gökgöz eczanesi
Caycuma
Kampüs eczanesi
Kozlu
Öztürk eczanesi
Alapli
Furkan eczanesi
Gokcebey
Gülden eczanesi
Kilimli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.