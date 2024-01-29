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  4. Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

AA AA
29.01.2024 15:37 | Son Güncelleme:
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 72 gündür devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle ara verilen, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekiplerin katıldığı denizden arama çalışmaları ile batık geminin enkazını kaldırma işlemine yeniden başlandı.

Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin sökümü de sürüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli batan gemi sahil

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