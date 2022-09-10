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Zonguldak'ta bir kişi av tüfeğini temizlerken yengesini vurdu

10.09.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı

Zonguldak'ta bir kişi av tüfeğini temizlerken yengesini vurdu

Zonguldak'ta av tüfeğini temizlerken silahın ateş alması sonucu yengesinin ölümüne neden olan kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncel Sokak'ta E.T, av tüfeğini temizlemeye başladı.

Bu sırada silahın kazara ateş alması sonucu çıkan saçmalar, yengesi Derya Tunçdemir'e (42) isabet etti.

Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Tunçdemir, olay yerine çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tunçdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kadının yakınları, hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

E.T. ise gözaltına alındı.

Zonguldak'ta bir kişi av tüfeğini temizlerken yengesini vurdu

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