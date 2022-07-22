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Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren iki genç kurtarıldı

22.07.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren iki genç kurtarıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren iki genç tedavi altına alındı.

Ereğli-Alaplı kara yolundaki plaj tesislerinde denize giren G.S, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşını kurtarmak için suya giren E.Z. de boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekiler tarafından kurtarılan iki genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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