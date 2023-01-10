Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki karısının anne ve babasını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasındaki karısı C.T'nin ailesinin yaşadığı Bölücek Mahallesi'ne gelen Ö.T, evin kapısını tekmeyle açarak silahını ateşledi.

Kayınpederi N.Ş. ile kayınvalidesi A.Ş'yi yaralayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları özel hastaneye kaldırdı.

Zanlı ise kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli Ö.T'nin ayrı suçlarda 21 sabıkasının bulunduğu, eşine daha önce bıçakla saldırdığı ve 8 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Olay anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

