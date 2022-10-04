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Zonguldak'ta "Çalışma Hayatında Stres Yönetimi" konferansı düzenlendi

04.10.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan: - "Stresle ilgili tüm çalışmalarda kaygıyla ilişki bulunmuştur. Kaygı düzeyiniz ne kadar yüksekse stres düzeyiniz de o kadar yükselir"

Zonguldak'ta "Çalışma Hayatında Stres Yönetimi" konferansı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, insanın kaygı düzeyi ne kadar yüksekse stres düzeyinin de o kadar yükseleceğini belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çalışma Hayatında Stres Yönetimi konulu konferansta konuşan Işıkhan, yaşama adım atılan andan itibaren stres faktörleriyle mücadele etmek durumunda olduklarını söyledi.

Yaşamı sürdürmek ve gelişmek için strese ihtiyaç duyulduğunu belirten Işıkhan, "Her şeyde olduğu gibi kronik stres bizi hastalığa ve ölüme götürebilir. Belirli düzeyde strese ihtiyaç duyarız. Her bireyin stres algısı stresle karşılaştığında göstermiş olduğu tepkiler de farklılık gösterecektir." diye konuştu.

Işıkhan, birçok kişi için stresin adeta yaşam biçimine dönüştüğünü anlatarak, "Dış kontrol odağına sahip olup olmamak çok önemli. İnsanlar iki türlü odağa sahiptir; iç ve dış kontrol. İç kontrol odağı, kendine güvenen, başkalarından emir almadan kendi kafasındaki işleri, projeleri yapan... Dış kontrol odağı ise ne yazık ki başkalarının yönlendirmesine ihtiyaç duyan kişiliği karakterize ediyor. Stresle ilgili tüm çalışmalarda kaygıyla ilişki bulunmuştur. Kaygı düzeyiniz ne kadar yüksekse stres düzeyiniz de o kadar yükselir." dedi.

Tüm dünya için iş stresi konusunun önemli hale geldiğini dile getiren Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen bir basın bülteninde okudum. Depresyonun çalışma hayatına olan etkisi 400 milyon dolar. Ekonomik kaybı, düşünebiliyor musunuz? Bu yüzden Uluslararası Çalışma Teşkilatı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu konuların çalışılması konusunda da sürekli projelerini açmakta. Çünkü bizim için önemli olan şey, insanın çalıştığı iş yerinde mutlu, başarılı, üretken olması."

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