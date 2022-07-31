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Zonguldak'ta çayda akıntıya kapılan yaşlı adam boğuldu

31.07.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta çayda akıntıya kapılan yaşlı adam boğuldu

Zonguldak'ta çayda akıntıya kapılan yaşlı adam boğuldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde odun topladığı sırada çaya düşen yaşlı adam akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Özbağı köyünde odun toplamak için çayın kenarına gelen N.H. (85), ayağının kayması sonucu suya düştü.

Akıntıya kapılan N.H, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından bulunan yaşlı adamın cesedi, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak akıntı odun

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