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Zonguldak'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

AA AA
13.02.2024 08:35 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Zonguldak'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

İlçenin Dereköseler köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.

Bunun üzerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce söz konusu alana iki arazöz ve bir ilk müdahale aracının yanı sıra 4 teknik eleman, 6 muhafaza memuru ve 12 yangın işçisi yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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