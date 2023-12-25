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Zonguldak'ta cinsel istismara uğrayan ve darbedilen çocuğun ölümüne ilişkin yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

25.12.2023 13:25 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin yargılanan tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstasyon Mahallesi'nde 19 Mayıs’ta, annesi M.Ö. markete gittiği sırada F.S. tarafından cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki N.Ö'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşması, dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle kapalı gerçekleştirildi.

Mahkeme, tutuklu sanık F.S'ye, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet ile "12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise sanığın beraatine hükmetti.

OLAY

İstasyon Mahallesi'nde 19 Mayıs’ta, önceden tanıştığı M.Ö'nün evine giden F.S. (25), kadının büyük kızıyla markete gitmesinin ardından 2 yaşındaki kızı N.Ö'ye cinsel istismarda bulunduğu ve çocuğun kafasını duvara vurduğu iddiasıyla ekiplerce gözaltına alınmıştı.

Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesinde kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, 8 yaşındaki ablası ise koruma altına alınmıştı.

İfadesinde, cinsel istismar ve darp suçunu itiraf eden F.S. tutuklanmıştı.

Çaycuma Sulh Ceza Hakimliğince soruşturma kapsamında olaya ilişkin getirilen yayın yasağı kararında, N.Ö'ye cinsel istismarda bulunan F.S'nin, "yaşı küçük mağduru tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ettiği" ve "N.Ö'nün 8 yaşındaki ablasının da benzer şekilde cinsel istismara uğradığı" bilgisine yer verilmişti.

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