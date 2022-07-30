Zonguldak'ta denize girmek isterken kayalıklardan düşen kadın tedaviye alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize girmek için kayalıklardan indiği sırada düşerek ayağını kıran kadın sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kırmacı Mahallesi Meşedibi mevkisinde ailesiyle birlikte denize girmek için kayalıklardan indiği sırada dengesini kaybeden Gülay G. düştü.

Ayağı kırılan kadına ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.

Gülay G'nin kayalıklar ve yamaç nedeniyle sedyeyle taşınamaması üzerine sahil güvenlik ekiplerine haber verildi.

Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarılan Güler, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz