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Zonguldak'ta devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı

27.06.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı

Zonguldak'ta devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı

Zonguldak'ta kömür yüklü tırın devrilmesi, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda seyreden R.C. idaresindeki 45 AHG 245 plakalı tır, Ereğli Soğanlı rampalarında kontrolden çıkarak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen tır ve yola saçılan toz kömür nedeniyle kara yolunun her iki yönü de ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik çalışması ve tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Zonguldak'ta devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı

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