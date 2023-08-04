YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak’ta evinde ölü bulunan kadının oğlu cinayet şüphesiyle tutuklandı

Zonguldak’ta evinde ölü bulunan kadının oğlu cinayet şüphesiyle tutuklandı

04.08.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde evinde ölü bulunan kadının oğlu cinayet şüphesiyle cezaevine gönderildi.

Merkez Mahallesi Şehit Ramazan Tavşancı Caddesi'ndeki apartmanda yaşayan yabancı uyruklu F.M.S (28), 29 Temmuz'da annesi N.A'nın nefes alamadığı gerekçesiyle durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Adrese gelen sağlık personeli, yaptığı incelemede N.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İşlemlerinin ardından akrabalarına teslim edilen N.A'nın cenazesi, Karabük'te toprağa verildi.

Araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle F.M.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan evde çok sayıda ziynet eşyasının bulunduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldüNesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldü
Bir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladıBir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladı
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandıAdıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak şüpheli ölüm

Zonguldak Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:44
Öğle
13:04
İkindi
16:58
Akşam
20:14
Yatsı
21:50

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cumartesi

Karapinar şifa eczanesi
Caycuma
Çaglar eczanesi
Kilimli
Derman eczanesi
Caycuma
Ertem eczanesi
Eregli
Özlem eczanesi
Kozlu
Gülden eczanesi
Kilimli
Hisarönü eczanesi
Caycuma
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.