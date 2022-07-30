Zonguldak'ta fabrikada zehirlenen işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan demir çelik fabrikasında karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.

Kentte faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçilerden Bayram Candan (48), açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Durumun fark edilmesi üzerine çağrılan sağlık ekipleri Candan'ı, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Candan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



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