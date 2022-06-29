Zonguldak'ta fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 ER 945 plakalı otomobil, Damarlı Mahallesi mevkisinde fındık bahçesine devrildi.

Kazada, araçtaki A.A. ile E.Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

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