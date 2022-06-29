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Zonguldak'ta fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

29.06.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ta fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 ER 945 plakalı otomobil, Damarlı Mahallesi mevkisinde fındık bahçesine devrildi.

Kazada, araçtaki A.A. ile E.Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

Zonguldak'ta fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak

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