YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta hastanın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı

Zonguldak'ta hastanın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı

17.05.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta hastanın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı

Zonguldak'ta safra kesesinden 1250 taş çıkarılan hasta sağlığına kavuştu.

Mide şişkinliği şikayetiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine başvuran Neriman A'nın (47) kontrollerinde, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla hastanın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı.

Taşdöven, gazetecilere, daha önce böyle bir duruma rastlamadığını söyledi.

Taşların çok olabileceğini ancak hastanın bu kadar küçük taşlarla sadece mide şikayetinin bulunduğunu belirten Taşdöven, "Bu taşlar sarılık, pankreas iltihabı yapıyor. Hasta bunların hiçbirini yaşamamış. Sadece mide şişkinliği şikayetiyle geliyor. Normalde belli boyutu var safra kesesinin. Hastanınki biraz daha büyüktü. Hastanın sağlık durumu iyi, taburcu edildi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldüTunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü
Konyaspor-Hatayspor maçının ardındanKonyaspor-Hatayspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 17 Mayıs Salı

İmsak
03:36
Sabah
05:25
Öğle
12:54
İkindi
16:51
Akşam
20:13
Yatsı
21:54
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden cinsel ilişkiye...

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden cinsel ilişkiye...

Cesur poz! 'Sen çok güzeldin bu hal ne?'

Cesur poz! 'Sen çok güzeldin bu hal ne?'

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Ödül gecesinin en çok dikkat çeken isimleri! Herkes ona baktı

Ödül gecesinin en çok dikkat çeken isimleri! Herkes ona baktı

Şakası gerçek oldu! Oğlunu o halde görünce şoke oldu

Şakası gerçek oldu! Oğlunu o halde görünce şoke oldu

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.