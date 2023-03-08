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Zonguldak'ta hosteslik yaptığı şehirlerarası otobüsün kaptanı oldu

08.03.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta otobüslerde 10 yıl hostes olarak çalıştıktan sonra şoför koltuğuna oturan Yeliz Toronoğlu, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlardan takdir topluyor.

Zonguldak'ta hosteslik yaptığı şehirlerarası otobüsün kaptanı oldu

Araçlara ilgisi dolayısıyla 10 yıl önce otobüslerde hosteslik yapmaya başlayan 29 yaşındaki Toronoğlu, bir süre sonra otobüs şoförlüğü hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.

Ailesinin ve çalıştığı firmadaki meslek büyüklerinin de desteğiyle direksiyon başına geçen Toronoğlu, yaklaşık 2 haftadır Zonguldak-İstanbul ve İstanbul-Zonguldak seferlerini yapıyor.

Toronoğlu, gazetecilere, araç kullanmayı sevdiğini ancak ailesinde otobüs kullanan olmadığını söyledi.

Araçlara merakından bahseden Toronoğlu, "Hosteslik yapıyordum, araçlara da aşina olunca 'Kaptanlığı neden yapmayayım?' dedim. Ailemin de büyük desteğiyle artık şoförlüğe geçtim." dedi.

Toronoğlu, otobüs kullanmanın kendisi için zor olmadığını anlatarak, "Hiç heyecanlanmadım, zaten 10 sene hosteslik yaptığım için arabalara aşinaydım. 'Şikayet eden olur mu, rahatsız olan olur mu?' diye biraz yolcuda tereddüt ettim. Çünkü herkesin dediği bir şey var, 'Kadınlar neden şoförlük yapıyor? Ne gerek var, evde otursunlar.' gibisinden. Ama çok tebrik de aldım. Hiç şikayet almadım." diye konuştu.

Yaşının da genç olmasından dolayı yolcuların kendisini gördüğünde şaşırdığını dile getiren Toronoğlu, insanların gelip kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini aktardı.

Toronoğlu, çok sayıda yolcu taşıdığına ve otobüs şoförlüğünün kolay olmadığına dikkati çekerek, "Herkes kendi ayakları üzerinde dursun. Herkesin hayatında hedefi olması gerekiyor, o hedefin peşinden gitsin. Hayallerinin peşini bırakmasın." ifadelerini kullandı.

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