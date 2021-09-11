Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Mithatpaşa Mahallesi Yıldız Tepe Sokağı'ndaki iki katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Zonguldak Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında bina hasar gördü.
Öte yandan yanan binanın yaklaşık 200 metre ilerisinde bulunan tek katlı metruk binada da çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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