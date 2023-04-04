Zonguldak'ta internetten yapımını öğrendiği hasır çantalarla kendisine gelir kapısı oluşturdu

Evli ve bir çocuk annesi 47 yaşındaki Özçelik, yaklaşık 7 ay önce internetten videolar izleyerek hasır çanta yapmayı öğrendi. Zaman içerisinde yaptığı çantaları yakınlarına hediye eden Özçelik, daha sonra dükkan açmaya karar verdi.

İşletmesinde iki kişiye iş imkanı sunan Özçelik, yaptığı yaklaşık 300 hasır çantayı meraklılarının beğenisine sunuyor. Fiyatları 100 ila 700 lira arasında değişen ürünleri satışa çıkaran Özçelik, çalışmalarıyla ev hanımlarına örnek oluyor.

Nejla Özçelik, gazetecilere, hasır çanta üretimine hobi olarak başladığını söyledi.

Sosyal medya üzerinden ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini belirten Özçelik, kendini geliştirerek dükkan açtığını ve ürünlere rağbetin çok olduğunu anlattı.

Özçelik, yapım süresinin ürünlerin boyutlarına göre değişiklik gösterdiğini aktararak, "Küçüklerin bir tanesini bir günde yapabiliyorum. Büyükler 2-3 gün sürüyor. İlerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Ev hanımları boş durmasınlar. Bir şeylerle uğraşsınlar." diye konuştu.

Öte yandan Özçelik'in yaptığı hasır çantalar, Güzel Sanatlar Galerisi'nde 8 Nisan'a kadar görülebilir.

