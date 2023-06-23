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Zonguldak'ta işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

23.06.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, işçileri taşıyan servis ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Karadeniz Ereğli-Ormanlı kara yolu Yazıcılar köyü mevkisinde iplik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan, M.T.nin kullandığı 34 ZR 3500 plakalı midibüs ile F.Ç. idaresindeki 67 AB 743 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsteki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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