Zonguldak'ta kaçak maden ocağında 11 düzensiz göçmen yakalandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında çalıştığı belirlenen Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kilimli'de ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kontroller sırasında kaçak işletildiği tespit edilen bir maden ocağında, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 11 kişi, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öte yandan ekipler, kaçak ocağı işlettiği iddia edilen şüpheli hakkında işlem yaptı.



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