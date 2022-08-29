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Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı ayı öldü

29.08.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı ayı öldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kamyonetin çarptığı ayı öldü.

Bılık köyü Çay Mahallesi mevkisinde yoldan karşıya geçmeye çalışan ayıya kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan ayı öldü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, ayıyı iş makinesiyle aldı.

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