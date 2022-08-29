Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı ayı öldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kamyonetin çarptığı ayı öldü.

Bılık köyü Çay Mahallesi mevkisinde yoldan karşıya geçmeye çalışan ayıya kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan ayı öldü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, ayıyı iş makinesiyle aldı.



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