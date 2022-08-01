Zonguldak'ta kaybolan 83 yaşındaki kişinin cesedi bulundu

Zonguldak'ta kaybolan 83 yaşındaki yaşlı adamın cesedine ormanlık alanda ulaşıldı.
Merkez ilçeye bağlı Kaleoğlu köyünde ikamet eden ve 29 Temmuz'da sabah namazını kılmak için evinden çıktığı belirtilen Kemal İnce'nin bulunması için çalışma yürütüldü.
AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu İnce'nin cesedi ormanlık alanda bulundu.
İnce'nin cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz