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Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 7 kişiye para cezası

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.03.2020 16:50 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 7 kişiye para cezası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlardan yasağa uymayan 7 kişiye para cezası uygulandı.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasağa uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara idari para cezası uygulamaya başladıklarını anlatarak, "7 kişiye cezai yaptırım uyguladık. Vatandaşımıza ek bir külfet gelmesini istemiyoruz ama diğer vatandaşlarımızı da korumak zorundayız." dedi.

Vatandaşları evde kalmaları konusunda uyaran Çorumluoğlu, ilçede Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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65 yaş üstü para cezası Ereğli Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Zonguldak

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