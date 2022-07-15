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Zonguldak'ta kütükler arasına sıkışan 5 yavru köpek kurtarıldı

15.07.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kütükler arasına sıkışan 5 yavru köpek kurtarıldı

Devrek'te sel sularıyla dere kenarına taşınan kütükler arasında sıkışan 5 yavru köpek jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Eğerci köyünde devriye gezen jandarma ekipleri, dere yatağı kenarında havlama sesi duyunca harekete geçti.

Merdiven yardımıyla dere yatağına inen jandarma personeli, sel sularının taşıdığı kütükler arasında 5 yavru köpeğin sıkıştığını gördü.

Kütükleri kaldırarak hayvanları kurtaran ekipler, yavruları sevdikten sonra annelerinin yanına bıraktı.

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