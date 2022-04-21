Zonguldak'ta lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, "İnşallah kanserin aşısını veya kanseri çok etkileyen bir molekülünü LÖSEV bulacak ve dünyaya biz tanıtacağız." dedi.

Ezer, LÖSEV Zonguldak İl Temsilciliğince bir restoranda düzenlenen iftar programında, organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür etti.

LÖSEV ile mücadeleye başladıklarında yüzde 20 oranında yakalanan tedavi başarılarını açılan hastane, okul, köy, annelere yönelik atölyelerle yüzde 94'ler seviyesine yükselttiklerini belirten Ezer, yaklaşık 3 yıl süren tedavi sürecinde anne ve babaların büyük bir vefa örneği gösterdiğini anlattı.

Ezer, vefakar annelerin aylarca evlatlarının başlarında durduğunu, çocuklarına moral verdiğini aktararak "Kendi moralini bile düşürmeden moral desteği verdiler. Yine süreci yakından takip eden babalarımız da büyük emek harcadı. Bu başarıya asıl imzayı atanlar tabii ki çocuklarımız. O çocuklarımız o yaşama mücadeleleri, hayata bağlılıklarını göstermese bizler bu başarıyı konuşamıyor olacaktık, onlar birer kahraman. Onlar bizim alnımızı ak eden, başımızı taçlandıran kahramanlar, en büyük alkış çocuklarımıza." dedi.

2023'te LÖSEV'in 25. kuruluş yılını kutlayacaklarını, bu yılda büyük yeniliklere ve eserlere imza atmak istediklerini dile getiren Ezer şunları kaydetti:

"Özellikle de kanser araştırmalarında büyük bir enstitü kurduk ve çalışmalarımıza başladık. İnşallah kanserin aşısını veya kanseri çok etkileyen bir molekülünü LÖSEV bulacak ve dünyaya biz tanıtacağız. Biliyorsunuz Kovid-19 virüsünün aşısını kanser ile uğraşan BioNTech Laboratuvarı buldu, bütün dünyaya aşıyı sattı. Kanser kötü hücresini alıp zayıflatıp vücuda verip aşısını yapmak için uğraşıyoruz. Bir de akıllı bir ilacımızı inşallah 2023'te müjdelerle geleceğiz. Bütün amacımız kanser yapan etkenlerle ve kanserle mücadele etmek ve yüzde 100 başarı ile hiçbir çocuğumuzu hiçbir ailemizi kansere yenik düşürmemektir."

Çocuklar, Ezer'e çiçek takdim etti. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da aileleri ve çocukları başarılarından ötürü kutladı.

