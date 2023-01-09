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Zonguldak'ta metan gazı faciasında hayatını kaybeden madenciler anıldı

09.01.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi nedeniyle hayatını kaybeden 8 madenci için anma töreni düzenlendi.

Özel bir firmanın TTK ocağında yürüttüğü "eksi 630 kat hazırlığı ve eksi 560 galeri sürme" işi sırasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 8 madenci için müessese müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Maden işçisi Hasan Özdemir, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyerek, "Allah, bu acıları bize bir daha göstermesin. Madencilik zor bir meslek. Bizler de bu mesleği elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya, ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

Turgay Kuşçu da yaşamını yitiren madencilerin aileleri için zor bir durum olduğunu aktararak, böyle acıların yaşanmamasını istediklerini dile getirdi.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, 7 Ocak 2013'te özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda metan gazı püskürmesi sonucu yaşamını yitiren 5 işçinin cesedine ulaşılmış, göçük altında kalan 3 madenciden 2'sinin cesedi 11 Ocak'ta, diğerininki ise 12 Ocak'ta çıkarılmıştı.

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