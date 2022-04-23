Zonguldak'ta minibüs çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde minibüs çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torlaklar köyünde bir kişinin evinin bahçesindeki minibüsün çekici aracılığıyla çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu aracın götürüldüğü çekici, ekiplerce durduruldu.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz