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Zonguldak'ta minibüs çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

23.04.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta minibüs çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde minibüs çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torlaklar köyünde bir kişinin evinin bahçesindeki minibüsün çekici aracılığıyla çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu aracın götürüldüğü çekici, ekiplerce durduruldu.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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