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Zonguldak’ta modern fide üretim tesisi açıldı

13.02.2021 18:09 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Devrek ilçesinin Çaydeğirmeni beldesinde yeni fide üretim tesisi açıldı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinin Çaydeğirmeni beldesinde yeni fide üretim tesisi açıldı. Faaliyete geçmeye hazırlanan tesis kendi bünyesinde üretimle sektöre ilk adımını attı.
Irmak fide tesisi kapalı olarak 8 bin metrekare toplamda ise 15 bin metrekarelik alanı kaplıyor. Yıllık ilk etapta 20 milyon daha sonraki yıllarda 50 milyon fide üretmeyi hedefleniyor. Tesiste domates, salatalık, biber, patlıcan, marul ve maydanoz fidesi gibi sezonunda brokoli, karnabahar fidesi olmak üzere bölgeye ve Türkiye genelindeki çiftçilere talep ettiği tüm fide çeşitleri tesiste üretilecek.
Çaydeğirmeni beldesinde üretime hazırlanan tesisin sahibi Kemal Ören, şunları söyledi " Bugün açtığımız üretime hazırlandığımız tesis Devrek ve Çaycuma’nın ilk modern fide üretim tesisi oldu. En son teknolojiyi kullanarak bölgemiz için ve sera üreticileri için sağlıklı fide üretimi yapacağız. Aslında Zonguldak bölgesinde gördüğüm modern bir fide üretim tesisinin eksikliğiydi. Bu kadar seracılığın yaygın olduğu bir ilçede neden modern fide üretim tesisi yok diyerek memleketimize yatırım yapmayı planladık. Bölgemize uyumlu tüm çeşit sebze fidesi üretiliyor."

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