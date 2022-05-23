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Zonguldak'ta müzikholdeki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

23.05.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta müzikholdeki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde müzikholde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle'deki müzikholde işletme sahibi T.K. ve çalışanı O.P. ile anlaşmazlık yaşadıkları L.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ateş eden L.A'nın silahı tutukluk yapınca yanındaki M.B, tüfekle T.K. ve O.P'yi vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Devrek ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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