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Zonguldak’ta otomobil takla attı: 1 yaralı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.10.2020 19:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, plajlar mevkiinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, plajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Utku D. (18) idaresindeki 67 LN 225 plakalı otomobil, Ereğli plajlar mevkiine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bozkurt Eczanesi
Merkez
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