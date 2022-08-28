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Zonguldak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

28.08.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hüseyin D'nin kullandığı E-DH-6767 yabancı plakalı otomobil, Karaelmas Köprülü Kavşak'ta bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

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