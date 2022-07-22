Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Damarlı mevkisindeki maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçük altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışması sonucu Satılmış Çamlı'nın (42) cansız bedenine ulaşıldı.

Çamlı'nın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​ Haberi alarak hastaneye gelen Çamlı'nın yakınları, üzüntü yaşadı.

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