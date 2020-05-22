YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.05.2020 13:31 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Rüzgarın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan vatandaşların normal zamanda uğrak yeri olan ve fotoğraf çektikleri liman arkası mevkisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sakin olduğu görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

AK Gençlik Ankara’dan emniyet güçlerine moral ziyareti

AK Gençlik Ankara’dan emniyet güçlerine moral ziyareti

Doğu’daki 6 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu’daki 6 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı

Iğdır’da bulunan yavru kurtlar koruma altına alındı

Iğdır’da bulunan yavru kurtlar koruma altına alındı

Zonguldak Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:21
Öğle
12:55
İkindi
16:52
Akşam
20:19
Yatsı
22:02

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.