Zonguldak'ta sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İncivez Mahallesi'ndeki bir market işletmecisine alışveriş karşılığında 100 liralık sahte banknot verdikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S. ve B.K. tutuklandı, Ö.C. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul'dan kiralık araçla kente geldikleri tespit edilen 3 şüphelinin üzerinde 100 liralık 40 sahte banknot ele geçirilmişti.



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