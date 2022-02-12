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Zonguldak'ta sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

12.02.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İncivez Mahallesi'ndeki bir market işletmecisine alışveriş karşılığında 100 liralık sahte banknot verdikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S. ve B.K. tutuklandı, Ö.C. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul'dan kiralık araçla kente geldikleri tespit edilen 3 şüphelinin üzerinde 100 liralık 40 sahte banknot ele geçirilmişti.

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