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Zonguldak'ta sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.10.2020 13:40 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu

Zonguldak'ta, sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar denize girerek serinledi.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için Kapuz, Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarına gelenler, güneşlenip denize girdi.

Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca cankurtaran ekipleri de olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı tedbir aldı.

Görevliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Kentte hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı 23 derece, nem oranı ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

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Bozkurt Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
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