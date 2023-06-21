YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

21.06.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, organize suç grupları ile bu gruplara silah sağlayan şahıslara yönelik 31 ilde eş zamanlı olarak "Kukla Operasyonu" gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, silah ticareti yaptığı ve silah satın aldığı değerlendirilen 9 şüphelinin bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 8’i yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, kalem görünümlü silah, 2 av tüfeği, 83 değişik çaplarda mermi, 90 av fişeği, sustalı bıçak, av bıçağı ve sikke ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlemlere başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün dönüşü kaza yaptılar: 4 yaralıDüğün dönüşü kaza yaptılar: 4 yaralı
Kütahya'daki trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 1'i hastanede öldüKütahya'daki trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 1'i hastanede öldü
Demirciören Göleti yapıldıktan 17 yıl sonra ilk kez yüzde 100 seviyesine ulaştıDemirciören Göleti yapıldıktan 17 yıl sonra ilk kez yüzde 100 seviyesine ulaştı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Zonguldak silah operasyon satın alma ticaret

Zonguldak Namaz Vakitleri 21 Haziran Çarşamba

İmsak
03:09
Sabah
05:12
Öğle
13:00
İkindi
17:00
Akşam
20:37
Yatsı
22:30

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Çarşamba

Kadam eczanesi
Devrek
Deniz eczanesi
Eregli
Furkan eczanesi
Gokcebey
Kanca eczanesi
Kilimli
Gülden eczanesi
Kilimli
Oktay eczanesi
Merkez
Acar eczanesi
Caycuma
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.