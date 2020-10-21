YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Zonguldak'ta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.10.2020 15:48 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Sabahattin K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, ölen Metin Alagözoğulları'nın (48) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sabahattin K, son savunmasında, olaydan sonra pişmanlık duyduğunu ve üzgün olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Sabahattin K'yi "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki "iyi hali ve samimi anlatımları"nı göz önünde bulundurarak cezayı 25 yıla düşürdü.

- Olay

Kozlu ilçesinde 3 Haziran 2019'da, Sabahattin K. ile yolda yürürken karşılaştığı Metin Alagözoğulları arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabahattin K, yanında bulunan bıçakla Alagözoğulları'nı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Metin Alagözoğulları, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler! Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
En Çok Okunan Yerel Haberler
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Yenişehir’de asfalt çalışmaları tamamlanan yollar açıldı
Yenişehir’de asfalt çalışmaları tamamlanan yollar açıldı
Sivas’ın sebze hali modernleşiyor
Sivas’ın sebze hali modernleşiyor
Ekrem Şahin göreve iade edildi
Ekrem Şahin göreve iade edildi

Zonguldak Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:39
Sabah
07:05
Öğle
12:43
İkindi
15:40
Akşam
18:10
Yatsı
19:30

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Site Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Alaplı’da Fındık Fabrikalarında İtalyan Teknolojisi Atağı
Alaplı’da Fındık Fabrikalarında İtalyan Teknolojisi Atağı
Ailecek Cevizli Kütük Helva Yapıyorlar
Ailecek Cevizli Kütük Helva Yapıyorlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.