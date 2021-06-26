Zonguldak'ta üretilen raflar dünyadaki market ve depolarda yerini alıyor

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta faaliyet gösteren raf sistemleri üreticisi firma, ürünlerini Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'da 30'a yakın ülkeye göndererek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Çaycuma ilçesinde 27 dönümlük alan üzerine kurulu fabrikada üretim yapan, 7 bin 500 metrekare ilave tesislerinde de yıl sonuna kadar faaliyete geçmeyi planlayan firma, yerli imkanlarla 100'den fazla çalışanla yılda yaklaşık 6 bin ton üretim gerçekleştiriyor.

İç pazarın yanı sıra Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'da 30'a yakın ülkeye ihracat yapan firma, ülke sayısını çoğaltmak hedefiyle yatırımlarını artırarak üretimini sürdürüyor.

- "Yeni üretim hatları oluşturmaya gayret ediyoruz"

Firmanın sahibi Cavit Öztürk, AA muhabirine, mağazalarda, marketlerde ve depolarda kullanılan metal, ahşap ve cam raflar ürettiklerini söyledi.

Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul'da üretim yaptıklarını anlatan Öztürk, "Mağazalarda kullanılan vitrinler de üretiyoruz. Depolarda kullanılan raflara daha fazla talep oluşmaya başladığından yeni bir tesis, yeni üretim hatları oluşturmaya gayret ediyoruz. Yeni bir yatırımla inşallah üretimimizi geliştirerek daha ileriye taşımanın derdindeyiz." diye konuştu.

Öztürk, ürünlerini İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan satış yerlerine gönderdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Başka vasıtalarla Küba'ya kadar malzeme gönderiyoruz. Bunun yanında Almanya, Romanya, Belçika, Fransa, Libya, Cezayir, İsrail, Irak, Ürdün, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika'da birçok ülkeye ürün gönderiyoruz. 30'un üzerinde ülkede bağlantılarımız var. Üretimlerimizi oraya gönderiyoruz. Türk insanının alın terinin karşılığını yurt dışından getirmenin derdine düştük, onu gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. Bunu daha da artırmayı amaçlıyoruz. İnşallah bunu daha da iyi noktalara taşıyacağız."

Üretimin önemine değinen Öztürk, üretim geliştikçe, kalitesi artıkça ve millileştikçe dışa bağımlılığın azalacağını sözlerine ekledi.

