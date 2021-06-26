YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta üretilen raflar dünyadaki market ve depolarda yerini alıyor

Zonguldak'ta üretilen raflar dünyadaki market ve depolarda yerini alıyor

26.06.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'da 30'a yakın ülkeye ihracat yapan Zonguldak'taki raf sistemleri üreticisi firma, 100'den fazla çalışanla yılda yaklaşık 6 bin ton üretim gerçekleştiriyor - Firmanın sahibi Cavit Öztürk: - "Türk insanının alın terinin karşılığını yurt dışından getirmenin derdine düştük, onu gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. Bunu daha da artırmayı amaçlıyoruz"

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta faaliyet gösteren raf sistemleri üreticisi firma, ürünlerini Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'da 30'a yakın ülkeye göndererek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Çaycuma ilçesinde 27 dönümlük alan üzerine kurulu fabrikada üretim yapan, 7 bin 500 metrekare ilave tesislerinde de yıl sonuna kadar faaliyete geçmeyi planlayan firma, yerli imkanlarla 100'den fazla çalışanla yılda yaklaşık 6 bin ton üretim gerçekleştiriyor.

İç pazarın yanı sıra Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'da 30'a yakın ülkeye ihracat yapan firma, ülke sayısını çoğaltmak hedefiyle yatırımlarını artırarak üretimini sürdürüyor.

- "Yeni üretim hatları oluşturmaya gayret ediyoruz"

Firmanın sahibi Cavit Öztürk, AA muhabirine, mağazalarda, marketlerde ve depolarda kullanılan metal, ahşap ve cam raflar ürettiklerini söyledi.

Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul'da üretim yaptıklarını anlatan Öztürk, "Mağazalarda kullanılan vitrinler de üretiyoruz. Depolarda kullanılan raflara daha fazla talep oluşmaya başladığından yeni bir tesis, yeni üretim hatları oluşturmaya gayret ediyoruz. Yeni bir yatırımla inşallah üretimimizi geliştirerek daha ileriye taşımanın derdindeyiz." diye konuştu.

Öztürk, ürünlerini İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan satış yerlerine gönderdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Başka vasıtalarla Küba'ya kadar malzeme gönderiyoruz. Bunun yanında Almanya, Romanya, Belçika, Fransa, Libya, Cezayir, İsrail, Irak, Ürdün, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika'da birçok ülkeye ürün gönderiyoruz. 30'un üzerinde ülkede bağlantılarımız var. Üretimlerimizi oraya gönderiyoruz. Türk insanının alın terinin karşılığını yurt dışından getirmenin derdine düştük, onu gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. Bunu daha da artırmayı amaçlıyoruz. İnşallah bunu daha da iyi noktalara taşıyacağız."

Üretimin önemine değinen Öztürk, üretim geliştikçe, kalitesi artıkça ve millileştikçe dışa bağımlılığın azalacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!""İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Zonguldak'ta konuştu:İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Zonguldak'ta konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 26 Haziran Cumartesi

İmsak
03:11
Sabah
05:14
Öğle
13:01
İkindi
17:02
Akşam
20:38
Yatsı
22:31

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cumartesi

Aydın Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Turkcell, yeni marka ekosistemini tanıttı

Turkcell, yeni marka ekosistemini tanıttı

Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu'ndan transfer yasağının kaldırılması için imza çağrısı:

Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu'ndan transfer yasağının kaldırılması için imza çağrısı:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kardeşinin hisselerinin bulunduğu şirketle ilgili iddiaya ilişkin açıklama:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kardeşinin hisselerinin bulunduğu şirketle ilgili iddiaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.