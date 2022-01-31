Zonguldak'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Çakır toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle evinde yaşamını yitiren Çakır'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Kavaklık Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Çakır'ın naaşı şehir mezarlığına defnedildi.

Törene, ilçe protokolü, askeri erkan ve gaziler katıldı.



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