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Zonguldak’ta yapı ruhsatı verilen daire sayısı 222 oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.05.2020 13:35 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Ocak-Mart ayı yapı izin istatistiklerine ait verileri açıkladı.

Zonguldak’ta yapı ruhsatı verilen daire sayısı 222 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Ocak-Mart ayı yapı izin istatistiklerine ait verileri açıkladı. Buna göre Zonguldak’ta 2020 Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 222, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 1064 olarak açıklandı.
2020 yılı Ocak-Mart ayı yapı ruhsatına göre il, konut ve diğer alanlar ise Zonguldak’ta şöyle sıralandı. Bina sayısı 30, yüzölçümü 59 bin 461 metrekare. Değer 110 milyon 494 bin 215 TL. Daire sayısı 222. Konut kullanım alanı 21 bin 879 metrekare. Konut dışı kullanım alanı 31 bin 109 metrekare. Ortak kullanım alanı ise 6 bin 473 metrekare olarak açıklandı.
2020 yılı Ocak-Mart ayı yapı kullanma izin belgeseine göre il, konut ve diğer alan istatistikleri ise şöyle. Bina sayısı 86. Yüzölçümü 228 bin 566 metrekare. Değer 425 milyon 693 bin 987 TL. Daire sayısı bin 64. Konut kullanım alanı 117 bin 674 metrekare. Konut dışı kullanım alanı 56 bin 731 metrekare. Ortak kullanım alanı ise 54 bin 161 metrekare olduğu kaydedildi.

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