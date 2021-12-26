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Zonguldak'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuğun yardımına jandarma koştu

26.12.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuğun yardımına jandarma koştu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk, jandarmanın yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Kozluköy köyü İhsaniye Mahallesi'nde oturan anne C.C, 4 yaşındaki kızı E.C'nin yüksek ateş ve kusma nedeniyle rahatsızlandığını belirterek, jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine hareket geçen ekipler, arazi aracıyla eve ulaştı. Ekipler, E.C ve ailesini güvenli şekilde Rüzgarlı Meşe Çocuk Hastanesine yetiştirdi.

Burada tedavi altına alınan E.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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